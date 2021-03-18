Kapadokya, Ukrayna'dan gelecek turistlere hazırlanıyor - Son Dakika

Kapadokya, Ukrayna'dan gelecek turistlere hazırlanıyor

18.03.2021 11:07
Kapadokya, Ukrayna'dan gelecek turistlere hazırlanıyor, System.String[]

Tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesindeki turistik tesisler, Ukrayna'dan başlayacak turist akını için hazırlanıyor.

Tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesindeki turistik tesisler, Ukrayna'dan başlayacak turist akını için hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde geçmiş yıllara kıyasla sakin bir turizm dönemi geçiren Kapadokya'nın, kontrollü normalleşme döneminde daha hareketli bir sürece girmesi bekleniyor.

Bölgedeki turizmciler, 25 Mart itibarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Nevşehir'e direkt uçuşların başlayacak olmasının heyecanını yaşıyor.

Kapadokya'nın en çok ziyaretçi alan yerlerinden Göreme Açık Hava Müzesi girişinde, turistlere hediyelik eşya satılan mağazanın sorumlusu Tayfur Solak, AA muhabirine, Ukrayna'dan bölgeye her gün gerçekleştirilecek uçak seferinin turizmcileri mutlu ettiğini belirtti.

Bölgeye gelecek turistlerin, sıcak hava balon turu başta olmak üzere birçok etkinliğe katılabileceklerini kaydeden Solak, Ukraynalıların alışveriş tercihine uygun ürünleri raflara yerleştirdiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle turizmde yaşanan sakinliğin geride kalmasını umduklarını dile getiren Solak, "Bu yılki turizm sezonunda tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağız. Ukraynalı turistleri bekliyoruz. Onlar için hediyelik el sanatı ürünler ve çantalar başta olmak üzere hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

Bölgedeki bir konaklama tesisinin işletme sorumlusu Fatmanur Cingil de Ukraynalı turistlerin direkt bölgeye gelecek olmalarının kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, "Geçen yıl salgın nedeniyle iyi bir turizm sezonu yaşamadık. Şu an az sayıda Ukrayna'dan gelenler var ama direkt uçuşun başlaması bizim için büyük bir avantaj olur. Ukrayna'dan ön rezervasyonlar almaya başladık. Geçen yılın açığını bu yıl kapatacağız diyebiliriz." şeklinde konuştu.

"Kapadokya, Ortodoks dünyası için güçlü bir yer"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeci de Kapadokya'nın Ortodokslar için özellikle talep edilen bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Rusya başta olmak üzere Slav ülkelerinde, Kapadokya'nın tanıtımı için fuar ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Keçeci, genelde sahilleri tercih eden bu ülkelerdeki seyahat tutkunlarının, bundan sonraki süreçte tarih, kültür ve doğa turizmine de yoğun ilgi göstereceklerine inandığını aktardı.

Peribacaları, yer altı şehirleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla geniş bir alan üzerindeki kültürel zenginliklerin Ukraynalı turistlerde hayranlık uyandıracağını ifade eden Keçeci, şöyle konuştu:

"Kapadokya'ya gelecek olan Ukraynalı ve Ruslar doğayı çok seviyor. Ortodoks kilisesinin kurucusu Aziz Basileios ve Sen Petersburg'un sembolü niteliğindeki Aziz George'un geçmişte Kapadokya'da yaşadığını biliyorlar. Dolayısıyla Kapadokya, Ortodoks dünyası için güçlü bir yer. Balon turları zaten son yıllarda Rus ve Ukrayna gibi ülkelerdeki gençler için ciddi bir talep oluşturdu. Bu ülkelerden gelen turistler yöresel yemeklere de ilgi duyuyor. Aynı zamanda Kapadokya'ya geldiklerinde uzun kalıyorlar. Valiz toplamayı sevmeyen bir turist grubu, bir bölgeye gidince bir haftasını orada geçirebiliyor. Şu an Kapadokya'ya üst grup geliyor. İleri ki süreçte orta ve alt gruptakiler de gelecek."

Kapadokya, Ukrayna, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya, Ukrayna'dan gelecek turistlere hazırlanıyor - Son Dakika


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