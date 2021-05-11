Kapadokya Üniversitesi mezuniyet töreni çevrim içi olarak yapıldı - Son Dakika

Kapadokya Üniversitesi mezuniyet töreni çevrim içi olarak yapıldı

11.05.2021 17:49
Kapadokya Üniversitesi mezuniyet töreni çevrim içi olarak yapıldı, System.String[]

Kapadokya Meslek Yüksekokulu, koronavirüs sebebi ile önceki yıl yüz yüze yapılamayan 2020 Sınıfı Mezuniyet Törenini, internet ortamı üzerinden çevrim içi olarak yaptı.

Tören açılış merasiminin ardından konuşan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, zorlu pandemi koşullarında emekleri ve alın terleri ile diplomalarını hak eden öğrencileri tek tek kutladı. Karasar, "Bu süreçte sizler, aileleriniz, hocalarınız büyük fedakarlıklar yaptı. İşin tıbbi salgın tarafının yanı sıra psikolojik kısmı yorucuydu. Hastalık endişesi, sevdiklerinizin sağlığı endişeleri, ekonomik zorluklar, gelecek ile ilgili belirsizlikler hepsi peşinizdeydi. Yüksek stres seviyelerinde konsantre olmak zorunda kaldınız. Sınavlara girdiniz. Emeğiniz, alın terinizle bu diplomayı hak ettiniz. Hepinizi, ailelerinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum ve bundan sonraki yaşamınızda başarıların sizinle olmasını diliyorum." dedi.

Mehmet Savran: Bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum

Mezuniyet törenine katılan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, "Kapadokya Üniversitesi ailesine katıldığım günden beri ilkeli, ahlaklı bir yönetim sergileyen, öğrencilerine kıymet veren bir oluşumla karşı karşıyayım. Bu ailenin bir üyesi olmaktan da çok mutluyum. Yakın zamanda belediye başkanlığı için görev değiştirsem de bu aileden hiçbir zaman koptuğumu düşünmedim. Küresel pandemi ortamında yılmadan, usanmadan, ümidini yitirmeden çalışarak mezun olan tüm öğrencileri kutluyor, kariyer yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerinde bulundu.

Alev Alatlı: Kariyer yolculuğunuzda her zaman yanınızdayız

Törende konuşan Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı ise "Kapadokya Üniversitemizin mezunları, canımın canı çocuklarım, her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde sizleri çevrim içi olarak hayata uğurlamak bizleri fazlasıyla üzse de, salgının getirdiği dezavantajlardan asla korkmayacağız. Bu süreci de lehimize çevirmeyi bileceğiz. Bu anlamda her birinizin yeteneğine ve gücüne inanıyorum. Mezuniyet törenimiz, salgından korunma sebebi ile yüz yüze yapılamadı. Dolayısıyla bugün sizlerle çevrim içi buluştuk. Kariyer yolculuğunuzda her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Asla yalnız değilsiniz. Bunun özellikle altını çiziyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun çocuklar. Asla korkmayın. Güzel günler sizi bekliyor." diye konuştu.

Arda Çakır: Mesleki eğitimde öncü bir okul niteliği kazandık

Şed kuşanma geleneği ile ilgili bilgi vermek ve dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek için söz alan Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörü Arda Çakır, "Üniversitemiz, çıkış noktası olarak evrensel; uygulaması milli olan bir üniversitedir. Okulumuz, ülkemizi 21'inci yüzyılda söz sahibi yapacak kamuoyu önderleri yetiştirmeyi görev edinmiştir. Kuruluşundan bugüne usta-çırak ilişkisini günümüz eğitim anlayışı ile buluşturan projelere imza atmış, bu anlamda mesleki eğitimde öncü bir okul niteliği kazanmıştır. Kaynağını bu coğrafyadan alan bir eğitim kurumu olarak, ahilik geleneklerinin bir göstergesi neticesinde mezuniyet törenlerimizde ustalar, eğitimlerini tamamlamış kalfalara şed kuşatırlar. Pandemi beklediğimizden de uzun sürdüğü için bugün 2020 yılı mezunlarımızın kuşaklarını bağlayamıyoruz, ancak kuşaklarını kendilerine gönderdik. Şartlar normale dönünce yine ilk fırsatta kuşakları tek tek bağlamak isteriz." şeklinde konuştu.

Tören, bölüm öğrencilerinin eğitim yaşamlarından kesitleri içeren videolar ve mezuniyet yeminleri ile sona erdi.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kapadokya Üniversitesi mezuniyet töreni çevrim içi olarak yapıldı - Son Dakika


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