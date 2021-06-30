Kapadokya Üniversitesi öğrencileri "model uçak" atölye çalışmasına katıldı - Son Dakika

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü öğrencileri, atölye çalışması kapsamında model uçak yaptı.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 öğrencinin katılımıyla "telemaster" tipi altı adet model uçak yapıldı. Öğretim görevlisi Emin Tugay Kekeç gözetiminde yapılan çalışmanın ardından öğrenciler, model uçakları uçurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kekeç, öğrencilerde alt yapı bilgisi oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Uygulama eğitimlerine önem veriyoruz. Öğrencilerimizin atölye faaliyetleri içerisinde modern teknoloji alanı olarak benimsenen insansız hava aracı konusunda tecrübe kazanmaları için çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz planlı ve ölçekli model uçak üretimini öğreniyor. Biz de öğrencilerimize gerekli desteği sunmaktayız." diye konuştu.