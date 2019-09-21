Son Dakika Haberleri: Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinden 'Küresel İklim Grevi' etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinden 'Küresel İklim Grevi' etkinliği

26 dakika önce

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri "20 Eylül Küresel İklim Grevi" etkinlikleri kapsamında küresel iklim değişikliği ve zararlarına dikkat çekmek için Ürgüp'te performans sanatı gerçekleştirdi.

Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinden 'Küresel İklim Grevi' etkinliği, System.String[]

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri "20 Eylül Küresel İklim Grevi" etkinlikleri kapsamında küresel iklim değişikliği ve zararlarına dikkat çekmek için Ürgüp'te performans sanatı gerçekleştirdi.


Ürgüp Cumhuriyet Meydanında toplanarak "Sıfır Gelecek" sloganıyla küresel iklim değişikliğine vurgu yapan üniversite öğrencileri, iklim krizinin aciliyeti karşısında hem karar alıcılara seslenmek hem de toplumda farkındalık yaratmak amacıyla koruyucu maskeyle dolaşarak bilinçsiz çevre kirliliği ile sınırların ihlal edildiğine dikkat çektiler.


Başta Ürgüp ilçe halkı olmak üzere yerli ve yabancı turistlere de konunun önemini vurgulamak amacıyla Türkçe ve İngilizce dövizler hazırlayan öğrenciler, "Kirlenmeye değil, çözüme ortak olun", "Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek", "İklimi koru, nefesini koru", "İklimi sev", "Yeni nesile yaşanabilir bir dünya şansı ver" mesajı verdiler. - NEVŞEHİR

Eylül, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları 21 Eylül 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Hayatını kaybeden Neslican Tay için "Son mesajını görmemişim" diyen Duygu Özaslan kendisini savundu Arnavutluk 11 dakika arayla iki depremle sarsıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 18:20:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinden 'Küresel İklim Grevi' etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]