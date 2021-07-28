Kapadokya Üniversitesi Osmanlı dönemi metinleri kitaplaştırdı - Son Dakika

Kapadokya Üniversitesinin (KÜN) kurucusu İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2008 yılında başlatılan "Temel Metinler Projesi"nin üçüncü etabı tamamlandı.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Türklüğü ile Osmanlı çağlarını ele alan üç yeni ciltten oluşan kitap serisi yayımlandı.

Kitap serisinde, beylikten cihan devletine uzanan altı asırlık süreç boyunca hukuktan siyasete, bürokrasiden iktisada, bilimden inanca ve sanata, tüm alanlarda üretilmiş olan, toplum ve devlete yön veren 900'e yakın metin bir arada sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı, projenin milli kimliğin inşa ve gelişim sürecini gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve devletimizin geleceğine yön verecek günümüz insanının, geçmişte bize yön veren metinleri kolayca anlaması ve özümsemesi için seçilen metinler günümüz diline aktarıldı. Bu değerli metinlerin en duru ve tarafsız şekilde okura sunulması amacıyla her türlü yorum ve yönlendirmeden özenle kaçınılmıştır. 'Akıl-ahlak-adalet-adap' ilkesiyle Türk yükseköğretimine hizmet veren Kapadokya Üniversitesi, bundan sonra da sorumluluklarının gereğini kararlıkla yerine getirecek ve çarık izlerinin mahmuz parıltılarına karıştığı, rahlelere düşen mum ışıklarının yıldız ölçümlerine dönüştüğü çağlardan ufuklar devşiren ve geleceğe bu özgüvenle yürüyen nesiller yetişmesi için her türlü gayret ve fedakarlığı gösterecektir."