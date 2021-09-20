Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan Buray'ın 12 bin TL'lik sazı çalındı

G.Saray taraftarı "Formayı çıkar" dedi, o da yaptı! "Eyvallah" diyerek sahayı terk etti

Başarılı şarkıcı Buray, Kapadokya Ürgüp'teki "49'uncu Bağ Bozumu ve Balon Festivali"nde sahneye çıktı. Festival alanında tek giriş olması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı seyirciler bir ara sahneye girince hiç beklenmedik bir olay meydana geldi.

12 BİN TL'LİK SAZI ÇALINDI

Seyircilerin sahneye çıktığı esnada Buray'ın sahnede bulunan 12 bin liralık sazı çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Konserlerinde kırmızı ayakkabının kendisine uğurlu geldiğine inanan Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı.

Konserin ardından İstanbul'a dönen şarkıcı, 6 çift kırmızı ayakkabı aldı.