Kapadokya'ya, 4 günde 83 bin ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya'ya, 4 günde 83 bin ziyaretçi

13.07.2022 14:04
Kapadokya'ya, 4 günde 83 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri 4 günlük Kurban Bayramı'nda 83 bin 766 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri 4 günlük Kurban Bayramı'nda 83 bin 766 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Kaymaklı, Derinkuyu, Özkonak, Tatlarin ve Mazı Yeraltı şehirleri, Göreme Karanlık Kilise, El Nazar Kilisesi, Gülşehir St.Jean Kilisesi, Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve EtnoğrafyaMüzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Nevşehir ve Ürgüp Müzelerini Kurban Bayramı süresince 83 bin 766 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bayram süresince Hacıbektaş Veli Müzesi 27 bin 500 ziyaretçi ile en fazla ilgi gören merkez olurken, Zelve Örenyerini 16 bin 182 turist sayısı ile ikinci oldu, Göreme Açık Hava Müzesi de 15 bin 305 turist sayısı ile üçüncü merkez oldu.


YORUMLAR
500
MİDYAT'TA 'BAYRAM' BEREKETİ; 4 GÜNDE 40 BİN TURİST AĞIRLANDI MİDYAT'TA 'BAYRAM' BEREKETİ; 4 GÜNDE 40 BİN TURİST AĞIRLANDI Kapadokya'da bayram yoğunluğu Kapadokya'da bayram yoğunluğu
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Kapadokya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'ya, 4 günde 83 bin ziyaretçi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:02 Kutsal topraklarda yaşandı... Hacda dönerek şeytan taşlayan adama binlerce beğeni
14:00 Oğlunun skandal görüntüleri sonrası, anket sonuçları da Biden'ı yıktı
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
13:55 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
13:52 Çeşme'de tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, plajda aşka geldi
13:17 KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 14:08:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'ya, 4 günde 83 bin ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement