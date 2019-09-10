Kapadokya'ya 8 ayda 2,5 milyon turist

TÜRKİYE'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesini, yılın ilk 8 ayında 2 milyon 533 bin turist
ziyaret etti. Nevşehir Valiliği
Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp
ve Hacıbektaş Arkeoloji
ve Etnoğrafya Müzesi, Çavuşin, Karanlık ve Gülşehir
St Jean Kilisesi, Derinkuyu
, Kaymaklı, Özkonak
, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme
Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray
Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ne gerçekleşen ziyaretlere ilişkin rakamları açıkladı. Ağustos ayında bu merkezleri 566 bin 33 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, yılın ilk 8 ayında ise bu rakamın 2 milyon 533 bin olarak gerçekleştiği bildirildi.