Kapadokya'ya 8 ayda 2,5 milyon turist

TÜRKİYE'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, yılın ilk 8 ayında 2 milyon 533 bin turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Çavuşin, Karanlık ve Gülşehir St Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ne gerçekleşen ziyaretlere ilişkin rakamları açıkladı. Ağustos ayında bu merkezleri 566 bin 33 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, yılın ilk 8 ayında ise bu rakamın 2 milyon 533 bin olarak gerçekleştiği bildirildi.

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-