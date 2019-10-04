Kapadokya'ya 9 ayda 3 milyon turist

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya
'yı yılın ilk 9 ayında 2 milyon 913 bin 180 yerli ve yabancı turist
ziyaret etti. Nevşehir Valiliği
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Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp
ve Hacıbektaş Arkeoloji
ve Etnoğrafya Müzesi, Çavuşin, Karanlık ve Gülşehir
St Jean Kilisesi, Derinkuyu
, Kaymaklı, Özkonak
, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme
Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray
harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni bu yılın Ocak- Eylül
döneminde 2 milyon 913 bin 180 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 2 milyon 279 bin 660 turist ziyaret etmişti.