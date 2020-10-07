Kapadokya'ya 9 ayda 698 bin ziyaretçi - Son Dakika

Kapadokya'ya 9 ayda 698 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, yılın ilk 9 ayında 698 bin 812 kişi ziyaret etti.

Kapadokya'ya 9 ayda 698 bin ziyaretçi, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, yılın ilk 9 ayında 698 bin 812 kişi ziyaret etti.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni geçen Eylül ayı içinde 120 bin 705 turist ziyaret etti. Öte yandan, Kapadokya bölgesinde Ocak-Eylül dönemindeki ziyaretçi sayısı 698 bin 812 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde ise, Kapadokya bölgesini 2 milyon 209 bin 394 turist ziyaret ettiği bildirildi.


Kapadokya'ya 9 ayda 698 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya 9 ayda 698 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya 9 ayda 698 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya 9 ayda 698 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya 9 ayda 698 bin ziyaretçi

Hacıbektaş, Kapadokya, Gülşehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 11:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'ya 9 ayda 698 bin ziyaretçi - Son Dakika

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