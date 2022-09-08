Atlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisi'nde - Son Dakika
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Atlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisi'nde

08.09.2022 12:55
Atlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisi'nde

Kapadokya'ya açılan kapı Aksaray'da dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisinde güvenlik Atlı Jandarma Timi tarafından sağlanıyor.

Kapadokya'ya açılan kapı Aksaray'da dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisinde güvenlik Atlı Jandarma Timi tarafından sağlanıyor.

Tarihi mekanlarıyla Kapadokya'nın incisi olan Aksaray'da dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nin güvenliği Atlı Jandarma Timi tarafından sağlanıyor. Binlerce yerli ve yabacı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi'nde görev alan Atlı Jandarma Timi ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlıyor. Ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gören Atlı Jandarma Timi 14 kilometrelik vadide renkli görüntüler oluşturuyor. Gün boyu vadi içi ve bölgesinde devriye atan Atlı Jandarma Timleri meydana gelebilecek birçok olumsuzluğun önüne geçiyor. Özellikle ziyarete gelen çocukların ilgi odağı olan Atlı Jandarma Timi ziyaretçilere güven veriyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) emrinden, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen Atlı Jandarma Timlerimiz, araçların girmesi mümkün olmayan Kapadokya sınırları içerisinde yer alan Belisırma ve Ihlara Vadisini kapsayan turizm bölgelerinde devriye faaliyetlerine devam etmektedir. Atlı Jandarma Timlerimiz, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımıza çeşitli konularda bilgilendirme ve uyarılarda bulunmuştur. Tarihi ve kültürel alanlarımızın korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ihlara Vadisi, Kapadokya, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atlı Jandarma Timleri Ihlara Vadisi'nde - Son Dakika

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