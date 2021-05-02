Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika

Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler hayal kırıklığına uğradı

02.05.2021 14:54

- Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler hayal kırıklığına uğradı Romanyalı turistler balon için geldikleri Kapadokya'da uçamadı Romanya'dan Kapadokya'ya sıcak hava balon turlarına katılmak üzere gelen turist kafilesi, kısıtlamadan dolayı balon turu yapamadan ülkelerine döndü.

- Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler hayal kırıklığına uğradı

Romanyalı turistler balon için geldikleri Kapadokya'da uçamadı

NEVŞEHİR - Romanya'dan Kapadokya'ya sıcak hava balon turlarına katılmak üzere gelen turist kafilesi, kısıtlamadan dolayı balon turu yapamadan ülkelerine döndü.

Tüm Türkiye'de 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanmayla birlikte Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları da iptal edildi. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yabancı turistler bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret ederken, sıcak hava balon turlarına katılamadıkları için ülkelerine üzgün döndü. Romanya'dan Kapadokya bölgesine balon turlarına katılmak üzere gelen turist kafilesi de balon turu yapamadan ülkelerine döndü.

Romanyalı turistleri bölgede gezdiren rehber Tayfun Ergen, Romanya'dan gelen misafirlerin Kapadokya bölgesine sırf balon turlarına katılmak için geldiklerini ancak yasaklardan dolayı uçamadan döndüklerini ifade etti. Ergen, "Bu hafta Romanyalı gruplarımız vardı. Gelen turistlerimiz gerçekten yaş ortalaması biraz yüksekti. Türkiye gezisinin son durağı Kapadokya oldu. Fakat burada en çok merak ettikleri şey neden balon turuna katılamadıkları oldu. Uçakta 200 kişi uçuyoruz, otobüsler ile geliyoruz, otellerde konaklıyoruz ama biz buraya sadece balon turu için geldik. Neden uçamıyoruz, neden 20 kişi yerine balon turlarını 10 kişi veya 12 kişi yapmadılar. Neticede açık alanda, kapalı bir alan değil, biz neden uçamadık diye çok üzüldüler. Gerçekten vereceğimiz herhangi bir cevap yok. Biz yerel yönetimlerin pandemiden dolayı uçmaya izin vermediklerini ifade ettiğimiz zaman da 'Biz uçakla geldik, balona neden binemiyoruz' diyor. Romanyalı misafirlerimizin hepsine PCR testi yapıldı. Ama en üzücü şey 'Biz Türkiye'ye bir daha gelemeyeceğiz, biz yaşlı insanlarız ve sırf buraya uçmak için geldik ama uçamadık' diye dönüyorlar. Yerel yönetimlerden en azından balon turlarını açmalarını bekliyoruz" dedi.

Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler hayal kırıklığına uğradı
Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler hayal kırıklığına uğradı
Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler hayal kırıklığına uğradı
Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler hayal kırıklığına uğradı

Kapadokya, Romanya, Türkiye, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor         
19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı         
19:06
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor         
18:38
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor         
18:01
Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor         
17:09
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi         
17:06
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı 3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı         
16:54
Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış         
13:47
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu         
11:13
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 20:09:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement