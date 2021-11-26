Kapadokya'ya direkt uçuşla ulaşan Moldovalı turistler bölgenin dokusundan etkileniyor - Son Dakika

Moldova'dan Nevşehir'e direkt uçuşla gelmeye başlayan turistler, doğal, tarihi ve kültürel güzellikler arasında masalsı bir tatil imkanı buldukları Kapadokya'ya hayran kalıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Uluslararası Havalimanı ile Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı arasında başlayan uçak seferi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'yı görmek isteyenleri bölgeye taşıyor.

Moldovalı turistler, Ürgüp, Derinkuyu, Avanos ilçeleri, Göreme, Uçhisar, Kaymaklı ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyündeki peribacaları ile kaplı vadileri, yer altı şehirlerini rehberler eşliğinde geziyor.

Bölgeye özgü manzarada fotoğraf çektiren turistler, sonbahar sakinliğinin de keyfini yaşıyor.

"Kapadokya'dan ayrılmak istemiyorum"

Turistlerden Marina Jelezoglo, AA muhabirine, uzun süredir Kapadokya'ya seyahat edebilmeyi istediğini belirterek, bölgenin doğal dokusunun cezbedici olduğunu dile getirdi.

Daha önce seyahat ettiği ülkelerde Kapadokya'daki manzaranın benzeriyle karşılaşmadığını ifade eden Jelezoglo, "Kapadokya'daki atmosfer çok farklı. Burası sakin ve çok hoş bir turizm bölgesi. İnsanların misafirperverliği de buna eklenince açıkçası Kapadokya'dan ayrılmak istemiyorum." dedi.

Michael Paskal da farklı mevsimlerde de görmek ve fotoğraflamak için Kapadokya'yı ileriki süreçte yeniden ziyaret etmeyi düşündüğünü kaydederek, "Buradaki tarihi yerleri çok beğendim. Türkiye'nin gelişmişliğini ve lezzetli yemeklerini görme imkanı buldum. Yer altı şehirleri ve kayadan oyma tarihi mekanlar çok ilginç." diye konuştu.

"Moldova, Kapadokya için yeni bir pazar"

Moldova'dan bölgeye tur organizasyonu düzenleyen Royal Kapadokya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler ise Moldovalı turistlerin Türkiye'de sahil bölgeleri ve İstanbul'a rağbet gösterdiğini, ortaya koydukları faaliyetle Kapadokya'nın da bundan sonraki süreçte bu ülkeden daha çok turist ağırlayacağını söyledi.

Moldova'dan bölgeye başlatılan uçak seferlerinin gelecek yıldan itibaren daha yoğun olmasını umduklarını anlatan Dinler, şöyle konuştu:

"Moldova, Kapadokya için yeni bir pazar. Talebe bağlı olarak da Kişinev-Nevşehir arası uçuşlarımızı planladık. Şu ana kadar gelenler ülkemizden ve bölgemizden çok memnun ayrılıyor. Kaldıkları süre boyunca Kapadokya'yı yerden ve balonlar aracılığıyla havadan keşfetmeye çalışıyorlar. Geri bildirimler çok olumlu, talebe bağlı olarak direkt uçuşlara devam edeceğiz. Kapadokya tüm dünya için bulunmaz bir değer. Moldova'da nüfusun çoğunluğu Hıristiyan. Kapadokya da erken Hıristiyanlık döneminin merkezlerinden biri olduğu için inanç turizmi kapsamında turistlerin ilgisini çekiyor."

Misafirlere bölgedeki gezilerinde eşlik eden turist rehberi Doğancan Erkoç da turistlerin bölgedeki turizm merkezlerinden çok etkilendiklerini aktardı.