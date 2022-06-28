Kapadokya'ya Eğlence Parkı Yapılıyor. CHP'li Gülmez: "İnsanlar Burada Dilediği Gibi Yapılaşıyor" - Son Dakika
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Kapadokya'ya Eğlence Parkı Yapılıyor. CHP'li Gülmez: "İnsanlar Burada Dilediği Gibi Yapılaşıyor"

28.06.2022 11:42

Nevşehir’de, Kapadokya bölgesindeki Ortahisar beldesinde 20 bin metrekarelik ‘Macera Parkı’ yapılıyor. CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, “İnsanların bağlarda yapmış olduğu küçük dinlence yerleri yıkılırken bu büyük eğlence merkezleri ve Mustafa Paşa’nın girişindeki büyük otel, Alan Başkanlığı tarafından kısıtlama getirilmeksizin insanlar burada dilediği gibi yapılaşma yapmaktadır ve Alan Başkanlığı buna izin vermektedir” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

Nevşehir'de, Kapadokya bölgesindeki Ortahisar beldesinde 20 bin metrekarelik 'Macera Parkı' yapılıyor. CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, "İnsanların bağlarda yapmış olduğu küçük dinlence yerleri yıkılırken bu büyük eğlence merkezleri ve Mustafa Paşa'nın girişindeki büyük otel; Alan Başkanlığı tarafından kısıtlama getirilmeksizin insanlar burada dilediği gibi yapılaşma yapmaktadır ve Alan Başkanlığı buna izin vermektedir" dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, Görüme Açık Hava Müzesi ile Kızılçukur Vadisi'nin yollarının kesiştiği yerde, yaklaşık 20 bin metrekarelik alana Excap Turkey isimli 'Macera Parkı' inşa ediliyor. CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, söz konusu parkın iktidara yakın bir iş insanı ve bir medya patronun ortak işi olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını aktararak şunları söyledi:

"Bu eğlence merkezinde sabit balonlar, yüksek salıncaklar ve zeplinler olacak. Hatta şöyle denilmekte, 150 metre uzaklıktaki Hospital Manastırı'na çeşitli araçlarla buradan ziyaretler yapılacağı söylenmektedir. Kısaca söyleyecek olursak Kapadokya işgal edilmektedir. Ürgüp'te ve Ortahisar kasabamızda bağlardaki küçük, insanların yapmış olduğu dinlence yerleri yıkılırken bu büyük eğlence merkezleri ve Mustafa Paşa'nın girişindeki büyük otel; Alan Başkanlığı tarafından kısıtlama getirilmeksizin, insanlar burada dilediği gibi yapılaşma yapmaktadır ve Alan Başkanlığı buna izin vermektedir."

Parkın inşaat çalışmasının sürdüğü bölgeye giden İYİ Parti İstanbul Başkanlığı kurucu üyesi Ahmet Erdemli ise "Burada ciddi inşaat çalışması var. Milyonlarca yıldan bugüne gelen Kapadokya bölgesi, gördüğünüz gibi inşaat alanına dönmüş vaziyette" dedi.

Erdemli ile birlikte turizmci Adnan Tangüler ve Ürgüp Belediye Meclisi üyesi Hüseyin Sevindik de bölgeye yapılan bu park hakkında bilgi verdi. Tangüler, son iki yıldır binlerce bağ evinin kayalara yakın olduğu için yıkıldığını dile getirerek, "Buranın ne farkı var? Niye buraya torpil geçiliyor? Üstüne, bakın beton dökülüyor. Kapadokya kayalıklarını beton ile bağdaştırabilmek kimin haddi? Balona bindiğiniz zaman çok çirkin bir görüntü tabii ki. Süslü Kapadokya kayalıklarının hemen dibinde böylesi betonarme binaların üstünü yuvarlak yapınca doğaya uyumlu mu oluyormuş" diye sordu.

"BURAYI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Sevindik de rant alanlarının Alan Başkanlığı sınırları dışında bırakıldığını kaydederek, "Burası, Birleşmiş Milletler'in UNESCO çerçevesinde korunan, devlet olarak imza koyduğumuz, burayı koruma taahhüdünde bulunduğumuz bir bölge. Olmazsa olmaz. Yani ne demektir; 'ben burayı korumazsam dünyadan dışlanırım' demek gibi bir durum. Bizim meclisin de üzerinde bir sorun. Biz, burayı korumak zorundayız" dedi. "Maalesef bir rant dönemi yaşanıyor" diyen Sevindik, alanın korunması gerektiğin ifade etti.

Eğlence parkının sitesinde yer alan bilgiye göre; bölgede Excap balonu, zipline, insan sapanı, dev salıncak ve çocuk parkurları, restoranlar, otopark olacak.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ortahisar, Kapadokya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'ya Eğlence Parkı Yapılıyor. CHP'li Gülmez: "İnsanlar Burada Dilediği Gibi Yapılaşıyor" - Son Dakika
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