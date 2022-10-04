Kapadokya'ya eylülde 571 bin 960 ziyaretçi - Son Dakika
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Kapadokya'ya eylülde 571 bin 960 ziyaretçi

04.10.2022 11:55
Kapadokya'ya eylülde 571 bin 960 ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, eylül ayında, 571 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, eylül ayında, 571 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni eylülde 571 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yılın eylül ayında ise 288 bin 213 turist gezmişti.

Öte yandan bu yılın ocak-eylül döneminde Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı da 3 milyon 116 bin 993 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise bölgede, 1 milyon 571 bin 545 yerli ve yabancı turist ağırlanmıştı.

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Kaynak: DHA

Nevşehir Valiliği, Kapadokya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'ya eylülde 571 bin 960 ziyaretçi - Son Dakika

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