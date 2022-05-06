Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi - Son Dakika
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Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi

06.05.2022 14:03
Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, nisan ayında 247 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, nisan ayında 247 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık olan Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni nisan ayında 247 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yılın aynı döneminde ise 74 bin 458 kişi gezdi.


Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi
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Kapadokya, Turizm, turist, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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