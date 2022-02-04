Üye Girişi
Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi - Son Dakika

Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi

04.02.2022 12:59
Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ocak ayında 88 bin 677 turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ocak ayında 88 bin 677 turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık olan Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, geçen ocak ayında 88 bin 677 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2021'nin Ocak ayında ise Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezlere 42 bin 560 yerli ve yabancı turist gelmişti.


Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi
YORUMLAR
500

Kapadokya, Turizm, turist, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
12:54 "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajı sonrası başına gelmeyen kalmadı
12:40 TÜİK rakamlarına göre nüfusu en az ve en çok olan 5 il
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:05:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'ya ocak ayında 88 bin ziyaretçi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement