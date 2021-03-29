Kapadokya'ya özgü kayaçlara peri kızlarını resmediyor - Son Dakika

Kapadokya'ya özgü kayaçlara peri kızlarını resmediyor

29.03.2021 11:05

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan ressam Hatice Abalı, bölgeye özgü kayaçların üzerine hayalindeki peri kızlarını resmederek, ortaya birbirinden nadide sanat eserleri çıkarıyor.

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan ressam Hatice Abalı, bölgeye özgü kayaçların üzerine hayalindeki peri kızlarını resmederek, ortaya birbirinden nadide sanat eserleri çıkarıyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların sertleşmesiyle oluşan farklı kayaları taş ocaklarından tablo boyutunda kesilmiş olarak temin eden Abalı, yıllardır sürdürdüğü mesleğinde farklı tasarımlara imza atıyor.

Peri kızlarını taş üzerine resmeden Abalı, çalışmalarına Osmanlıca eski gazete kupürlerinden yazılar ekleyerek eserlerini daha da ilginç hale getiriyor.

Bugüne kadar yurt içi ve dışında, kişisel ve karma birçok sergide eserleri görücüye çıkan Abalı, resme olan tutkusunu yansıttığı atölyesinde hem çalışmasını sürdürüyor hem de eserlerini turistlere tanıtıyor.

Abalı, AA muhabirine, resimle olan ilişkisinin ilkokulda katıldığı yarışmada derece elde etmesiyle perçinlendiğini, yıllar içinde edindiği tecrübeler ışığında farklı tarzlar oluşturmak için gayret gösterdiğini belirtti.

Üniversitede resim üzerine aldığı eğitimin ardından yüksek lisansını da bu alanda tamamladığını anlatan Abalı, bir süre çeşitli özel okullarda resim öğretmenliği yaptıktan sonra kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Abalı, Kapadokya'nın; tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin yanı sıra hikayelerle süslü bir turizm bölgesi olduğunu dile getirerek, "Kapadokya'da çok fazla efsane var. Geçmişte burada peri kızlarının yaşadığına inanılıyor. Ben de bunları resmediyorum." dedi.

Eserleri Almanya'da 5 müzede sergileniyor

Çalışmalarında, bölgeye özgü kayaları tuval olarak kullandığını belirten Abalı, şöyle devam etti:

"Çalışmayı taşın dokusuna göre seçiyorum. Damarlı bir taş olduğu için kırılabiliyor, bunun için dikkatle çalışmam gerekiyor. Taşın dokusu hayalimde çeşitli öğeler canlandırıyor, ben de taşın bu dokusuna uygun çizim yapıyorum. Bölgeye has taşlar kullanıyorum. Bunlar, doku itibarıyla yaptığım çalışmalara zemin hazırlıyor. İllüstrasyon çalışmasıyla hikayelerin resimlerini yapıyorum. Resimleri, eski gazete kupürleri ile buluşturarak bütünlük katıyorum. Bölgenin mistik ve doğal bir havası var. Bu yüzden renkler ve kullandığım malzemeleri özellikle seçiyorum. Atölyeye gelen turistler çalışmalarımı çok beğeniyor ve enteresan buluyor."

Almanya'daki beş farklı eyalet müzesinde eserlerinden örneklerin sergilendiğini aktaran Abalı, gelecek ay bölgede, yeni bir kişisel sergi açma hazırlığında olduğunu sözlerine ekledi.

Kapadokya'ya özgü kayaçlara peri kızlarını resmediyor
Kapadokya'ya özgü kayaçlara peri kızlarını resmediyor
Kapadokya'ya özgü kayaçlara peri kızlarını resmediyor
Kapadokya'ya özgü kayaçlara peri kızlarını resmediyor

Hasan Dağı, Kapadokya, Nevşehir, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'ya özgü kayaçlara peri kızlarını resmediyor - Son Dakika


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