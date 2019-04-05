Kapadokya'ya Uçak Trafiği Yüzde 53, Yolcu Trafiği İse Yüzde 25 Arttı

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden olan peribacaları ile ünlü Kapadokya'ya turistlerin ilgisiyle beraber uçak ve yolcu trafiğinde artış da tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden olan peribacaları ile ünlü Kapadokya'ya turistlerin ilgisiyle beraber uçak ve yolcu trafiğinde artış da tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılın ilk 3 ayında Kapadokya Havalimanı'nın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 25 artışla 84 bin 557'ye yükselmesi dikkat çekti.



UÇAK TRAFİĞİ DE YÜZDE 53 ARTTI



Kapadokya'ya uçak trafiği ise yüzde 53 artış ile 2 bin 26'ya yükseldi. Kapadokya Havalimanı'nı kullanan yolcuların 1418'i dış hat yolcularından oluştu. 2018 yılında bir önceki yıla göre Kapadoya Havalimanı'ndan yüzde 198 artışla 381 bin yolcu geçiş yapmıştı. THY, İstanbul Havalimanı'ndan Kapadokya'ya seferlerini günde 3'e, Anadolujet ise Sabiha Gökçen'den 2 sefere çıkardı. Nevs¸ehir'de 31 is¸letmede toplam 260 adet balon bulunuyor. 2018 yılında, 223 gu¨nde toplam 28 bin 370 balon uc¸us¸unda toplam 523 bin 467 yolcu uçtu. (Fotoğraflı) - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı

TESK Başkanı Palandöken: Bankalar Dijital Ortamdaki İşlemlerden Ücret Almamalı

Atatürk Havalimanı'ndan Yılın İlk 3 Ayında 15,2 Milyon Yolcu Geçti

Bursa'dan Mart Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı