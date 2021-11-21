Kapadokya yaklaşık 300 milyon lira spor yatırımıyla turizmdeki payını artıracak - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Nevşehir'e yapılacak spor yatırımları kentte heyecan ve memnuniyetle karşılandı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan ve il protokolünün katılımıyla Ankara'da imza töreni düzenlenen yatırımlara başlanacak olması, Nevşehir'de başta spor camiası olmak üzere tüm kesimleri sevindirdi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, AA muhabirine, kentin spor alanında bugüne kadarki en büyük hizmeti alacağını söyledi.

Nevşehir'in turizm şehri olduğunu vurgulayan Menekşe, "Nevşehir, Kapadokya'nın merkezidir. Dolayısıyla burada hem turizm hem spor hem kültürel faaliyetler hem tarım hem de sanayi muhakkak gelişmeli." dedi.

Menekşe, şehrin iklim şartlarının spor için çok uygun olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Coğrafi konumumuz, iklim şartlarımız, nem olmaması hasebiyle spor alanında gerçekten kamp yapılabilecek bir bölge. Takımlar genelde çalışmalarını Antalya'da yapıyor ama biz mümkün olduğu kadar altyapı hizmetlerini tamamladıktan sonra bu kampların Nevşehir'de yapılabilmesi için her türlü çalışmayı yürüteceğiz. İklim müsait, artı turizm yatırımcılarımızdan dolayı otellerimiz hizmete müsait, dolayısıyla bizim bölgemizde kamp yapılmaması, turnuvaların yapılmaması için hiçbir sebep olmadığını görüyorum."

Yatırımlarla bölgenin spor alanında da çok büyük ivme kazanacağını aktaran Menekşe, "Sadece şehir stadyumumuzun proje maliyet bedeli 140 milyon lira. Geri kalan yatırımların bedeli ise yine 140 milyon lira. Yaklaşık 300 milyon liralık yatırımın Nevşehir'e geleceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da tesislerin hizmete girmesiyle turizmin yanı sıra sporda da adından bahsedilen bir kent haline geleceklerini ifade etti.

Sporun her dalında ortaya konulacak başarıların bu tesislerle güçleneceğine dikkati çeken Savran, "Fizibilite ve ihalelerin ardından çalışmalar başlayacak. Bunların bir an önce şehrimize kazandırılması için projelerin takipçisi olacağız. Nevşehir'den bir sporcu olimpiyatlara kadar gidip bir seviyeye ulaşıyorsa küçük sporcular da ondan örnek alacaktır. Tesislerde eğitim alarak başarı gösterenler gençlere ilham olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kent sakinleri yatırım kararından memnun

Yaşadıkları şehre yapılacak spor tesislerinden dolayı yetkililere teşekkür eden kent sakinlerinden Hilmi Gürlevik, "Turizmde adını duyurmuş şehir olarak sporda da adını duyurması hoşumuza gider. Zaten bireysel branşlarda ülkemizi temsil eden sporcularımız vardı ama bazı eksikler var. Bu yatırımların kente kazandırılması gayet güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'e 2500 seyircili spor salonu, 16 derslikli spor lisesi, yarı olimpik yüzme havuzu, açık portatif yüzme havuzu, gençlik merkezi, doğal çim yüzeyli futbol sahası, 4'lü çelik soyunma odası, 500 seyircili portatif tribün ve aydınlatma, futbol sahasına 6 kulvarlı tartan atletizm pisti, 250 seyircili spor salonu, 4 okulun bahçesine spor salonu, 4 mahalle tipi gençlik merkezi, 4 kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 32 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, kapalı tenis kortu, 3 tenis kortu, 23 basketbol- voleybol sahası, bisiklet yolu, 200 basketbol potası yapılacak, 8 spor tesisinin bakım ve onarımı gerçekleştirilecek.