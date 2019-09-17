Son Dakika Haberleri: Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde aşure etkinliği düzenlendi
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Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde aşure etkinliği düzenlendi

1 saat önce

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından Avanos ilçesinde açılan Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde aşure etkinliği düzenlendi.

Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde aşure etkinliği düzenlendi, System.String[]

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından Avanos ilçesinde açılan Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde aşure etkinliği düzenlendi.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Avanos ilçesinde hizmete açılan Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü düzenlendi. Öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından yapılan aşureye yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.


Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğine Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç'in yanı sıra NEVÜ öğretim görevlileri, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Avanos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
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