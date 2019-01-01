Kapadokya Yeni Yıla Havai Fişek Gösterileri ile Girdi
57 dakika önce
Kapadokya yeni yıla havai fişek gösterileri ile girdiNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi yeni yıla havai fişek gösterisi ile girdi.
Kapadokya
yeni yıla havai fişek gösterileri ile girdi
NEVŞEHİR - Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi yeni yıla havai fişek gösterisi ile girdi.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya 2019 yılına Uçhisar
kalesinin üzerinde yapılan havai fişek gösterisiyle 'merhaba' dedi.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kapadokya'da da 2019 yılına büyük bir coşku içerisinde girildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yeni yıla merhaba demek için Kapadokya'ya gelen yerli turistler eğlence mekanlarına büyük ilgi gösterirken Uçhisar'da ise havai fişek gösterisi ile 2019 yılına 'merhaba' denildi. Uçhisar'da yapılan havai fişek gösterisini ise Nevşehir
'den birçok vatandaş Uçhisar kalesinin altında izleyerek 2019 yılına girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:53 Kaynak: İHA
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