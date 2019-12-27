Kapadokya yeni yıla hazır - Son Dakika
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Kapadokya yeni yıla hazır

6 saat önce

PERİBACALARI, kayadan oyma dini ve evsel mekanları, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balon turları ile Türkiye'nin dışa açılan en önemli kapılarından Kapadokya bölgesinde yılbaşı tatili için rezervasyonlar büyük oranda doldu.

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PERİBACALARI, kayadan oyma dini ve evsel mekanları, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balon turları ile Türkiye'nin dışa açılan en önemli kapılarından Kapadokya bölgesinde yılbaşı tatili için rezervasyonlar büyük oranda doldu.

Nevşehir Kapadokya bölgesindeki turistik tesisler, yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. Butik otelleriyle dikkat çeken bölgede bulunan tesislerde rezervasyonlar büyük oranda doldu. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yılbaşının hafta içine denk gelmesi ile geçen yıla oranla yerli turist sayısında bir düşüş gözlenmesine karşın özellikle Çin ve Malezya gibi Uzakdoğu'dan gelen turistlerin bölgedeki işletmelerde doluluğu önemli oranda artırdığını söyledi. Yeni yıla kar altında girmeyi beklediklerini ifade eden Durmaz "Kapadokya her mevsimin kendine özgü görüntüsü ile başka bir güzel. Ancak kar bölgenin güzelliğine ve görselliğine ciddi boyutta katkılar sağlıyor. Yeni yıl ile birlikte yerli ve yabancı turist grupları kar altında bölgedeki tarihi ve turistik mekanları gezerler" dedi.


Kapadokya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:50 Kaynak: DHA
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