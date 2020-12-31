Kapadokya yeni yıla sessiz girdi - Son Dakika

Kapadokya yeni yıla sessiz girdi
31.12.2020 23:51
Kapadokya yeni yıla sessiz girdi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi korona virüs ile mücadele kapsamında eğlencelerin yasaklanmasıyla birlikte 2021 yılına sessiz girdi.
Kapadokya yeni yıla sessiz girdi
NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi korona virüs ile mücadele kapsamında eğlencelerin yasaklanmasıyla birlikte 2021 yılına sessiz girdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yılbaşı genelgesinin ardından 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla başlayıp 4 Aralık Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek olan kısıtlama ile birlikte Kapadokya bölgesi yeni yıla sessiz girdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Uçhisar, Göreme, Ortahisar bölgesinde otellerin denetlenmesinin yanı sıra araçları kontrol ederek alkol kontrolünde bulundu.
Uçhisar kalesi, Göreme ve Ortahisar beldelerinde yaşanan sessizlik ise drone ile görüntülendi.
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