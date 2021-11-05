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Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist ziyaret etti - Son Dakika

Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist ziyaret etti

05.11.2021 11:01
Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı yılın 10 ayında 1 milyon 917 bin 657 yerli ve yabancı turist gezdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı yılın 10 ayında 1 milyon 917 bin 657 yerli ve yabancı turist gezdi.

Peribacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, yer altı şehirleri, sıcak hava balon turları, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen safari etkinlikleriyle dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde geçen yıl ocak-ekim döneminde 874 bin 424 ziyaretçiyi ağırladı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini bu yılın aynı döneminde ise 1 milyon 917 bin 657 turist ziyaret etti.

Zelve Ören Yeri 534 bin 241 ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, 458 bin 776 turistin giriş yaptığı Göreme Açık Hava Müzesi ikinci, 280 bin 680 ziyaretçiyle Hacı Bektaş Veli Müzesi üçüncü oldu.

Bölge, en fazla ziyaretçiyi ise 428 bin 883 kişiyle ağustosta ağırladı.

Kapadokya'yı ocak-ekim dönemlerinde 2016'da 1 milyon 358 bin 292, 2017'de 1 milyon 946 bin 151, 2018'de 2 milyon 602 bin 835, 2019'da 3 milyon 292 bin 109 turist gezmişti.

Turizmciler mutlu

Bölgedeki turizmcilerden Sami Daşdeler, AA muhabirine, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle turizmde uzun süre yaşanan sakinliğin hareketli bir sürece evrildiğini belirtti.

Özellikle sonbaharda sahil bölgelerinde sezonun tamamlanmasının ardından Kapadokya'daki yoğunluğun artış gösterdiğine dikkati çeken Daşdeler, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecindeki kapanmaların ardından Mayıs 2021'den sonra hareketlilik oluştu. Doluluk oranlarına baktığımızda yüzde 80'in üzerine çıkıldı. Bu yıl bölgemizi ziyaret eden turist sayısının 2017 seviyeleriyle eş değer olduğunu görüyoruz. Bunlar güzel rakamlar. Kapadokya her mevsim farklı bir manzaraya sahiptir. İnsanların sonbaharda tercih ediyor olmasındaki etken hava koşullarının iyi olması. Bölgeye gelenler için sıcak hava balonları olmazsa olmaz etkinlikler arasında. Konuklar ayrıca at ve arazi araçlarıyla bölge turlarına katılıyor veya vadilerde yürüyüş yaparak vakit geçiriyor. "

Konaklama tesisi sahibi Kemal Cingil de bölgedeki turist yoğunluğunun turizmcileri mutlu ettiğini belirterek, "Kış sezonuna girerken yoğunluk azalır diye düşünüyordum, umduğumuzdan daha çok turist geldi. Otellerde doluluk devam ediyor. Gelecek yıl daha iyi olacak gibi görünüyor. Şimdiden 2022 için yerli ve yabancı turistlerden rezervasyonlar gelmeye başladı." diye konuştu.

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 2020 ve 2021'in 10 ayında ziyaret eden turist sayısı şöyle:

Dönem2020 yılı2021 yılı

Ocak159.24542.560

Şubat106.02150.668

Mart57.628104.313

NisanZiyarete kapalı74.458

MayısZiyarete kapalı61.634

Haziran16.791150.282

Temmuz80. 220370.534

Ağustos158.800428.883

Eylül120.107288.213

Ekim175.612346.112

Toplam874.4241.917.657

Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist ziyaret etti
Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist ziyaret etti
Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist ziyaret etti
Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist ziyaret etti

Kapadokya, Türkiye, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist ziyaret etti - Son Dakika
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