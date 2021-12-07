Üye Girişi
Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi - Son Dakika

Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi

07.12.2021 10:57
Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, kasımda 242 bin 826 turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, kasımda 242 bin 826 turist ziyaret etti. Bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri, 2021 yılının Ocak ve Kasım aylarında ziyaret eden turist sayısı ise 2 milyon 160 bin 583 oldu.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık tutulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yerleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, kasım ayında 242 bin 826 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Geçen senenin Kasım ayında 87 bin 700 turistin gezdiği bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri, bu yılın Ocak ile Kasım ayları döneminde ziyaret eden turist sayısı ise 2 milyon 160 bin 583'e ulaştı.


Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi
Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi
Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi
Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi
Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi
Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi
Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi

Kapadokya, turist, Turizm, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Dönmez eleştirilerin odağındaki sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor 11:05 Bakan Dönmez eleştirilerin odağındaki sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor
2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? 10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani 10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini bayıltana kadar dövdü 10:19 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini bayıltana kadar dövdü Haziran ayında boşanan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 09:52 Haziran ayında boşanan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı 06:25 Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
10:53 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti
10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?
10:52 Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti
10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı
10:49 Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı
10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda
10:48 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı
10:37 Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu
10:26 Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı
10:23 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!
Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor         
11:08
Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti         
10:54
Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti         
10:52
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 11:12:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement