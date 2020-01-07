Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti - Son Dakika

Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti

6 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'yı 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'yı 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa örenyerleri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St.Jean, Mustafapaşa Constantin-Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Mazı, Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı kentlerini 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2018 yılında Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri 2 milyon 949 bin 542 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.


Mustafapaşa, Kapadokya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı
Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:47 Kalın: "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması" - Son Dakika
19:46 Avustralya'da yangınların yok ettiği kasaba - Son Dakika
19:46 Malatya'da 95 bandrolsüz kitap ele geçirildi - Son Dakika
19:46 Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - Son Dakika
19:45 Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika
19:12 Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 19:49:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]