Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti - Son Dakika

Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, ocak ayında 159 bin 245 turisti ağırladı.

Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, ocak ayında 159 bin 245 turisti ağırladı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle ünlü Kapadokya bölgesini ocak ayında 159 bin 245 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Göreme Açık Hava Müzesi, 59 bin 96 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Zelve Örenyeri'ni 31 bin 857, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 26 bin 385 yerli ve yabancı turist gezdi.

Kapadokya, Türkiye, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı
Ocak ayının en popüler isimleri açıklandı Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:55:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]