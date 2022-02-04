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Kapadokya'yı 2022'nin ilk ayında 88 bin turist ziyaret etti - Son Dakika

Kapadokya'yı 2022'nin ilk ayında 88 bin turist ziyaret etti

04.02.2022 09:58
Kapadokya'yı 2022'nin ilk ayında 88 bin turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'yı 2022'nin ilk ayında 88 bin 677 turist gezdi.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'yı 2022'nin ilk ayında 88 bin 677 turist gezdi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle öne çıkan Kapadokya bölgesini ocak ayında 88 bin 677 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Göreme Açık Hava Müzesi, 26 876 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Zelve Örenyeri'ni 26 bin 575, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 15 bin 821 yerli ve yabancı turist gezdi.

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Kapadokya, Türkiye, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'yı 2022'nin ilk ayında 88 bin turist ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'yı 2022'nin ilk ayında 88 bin turist ziyaret etti - Son Dakika
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