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Kapadokya'yı 7 ayda 854 bin turist gezdi - Son Dakika

Kapadokya'yı 7 ayda 854 bin turist gezdi

07.08.2021 11:09

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'yı yılın ocak-temmuz döneminde 854 bin 449 yerli ve yabancı turist gezdi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'yı yılın ocak-temmuz döneminde 854 bin 449 yerli ve yabancı turist gezdi.

Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, kilise ve şapellerin yanı sıra sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli tur aktiviteleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Geçen yıl ocak-temmuz döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 419 bin 905 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgedeki müze ve ören yerlerini, bu yılın aynı döneminde gezen turist sayısı 854 bin 449'a ulaştı.

Kurban Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı ve 370 bin 534 ziyaretçinin ağırlandığı bölgede, yılın en çok turist alan ayı temmuz oldu.

Bu yılın 7 aylık döneminde, Zelve Ören Yeri 243 bin 308 ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken, 215 bin 483 turistin giriş yaptığı Göreme Açık Hava Müzesi ikinci, 133 bin 872 ziyaretçi ile Kaymaklı Yer Altı Şehri üçüncü sırada yer aldı.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, tüm dünyada etkili olan salgından turizm sektörünün de olumsuz etkilendiğini, aşı çalışmalarının yaygınlaşmasıyla 2021'de, geçen yıla kıyasla turizm hareketliliğinin artış gösterdiğini belirtti.

Olağan dışı bir durum yaşanmadığı takdirde gelecek yıl daha iyi bir turizm sezonu beklendiğini aktaran Durmaz, şunları kaydetti:

"Kapadokya'da 2020 yılında 1 milyona ulaşmayan ziyaretçi sayısı, yıl sonuna kadar 1 milyonu aşacaktır. Kapadokya'da yerli ve gurbetçi misafirlerimizin yoğunluğu var. Rusya, Polonya, Latin Amerika ülkelerinden gelen turistler de Kapadokya'daki tarihi turistik merkezleri geziyor. Geçen ay, Kurban Bayramı tatili bölgede dolu dolu geçti. Tesislerimizde tam doluluk yaşandı. Bundan sonraki aylarda da yerli turistlerin ağırlıkta olacağını düşünüyoruz."

2020 ve 2021 yılında Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini ziyaret sayısını gösteren tablo şöyle oluştu:

Dönem20202021

Ocak159 bin 24542 bin 560

Şubat106 bin 2150 bin 668

Mart57 bin 628104 bin 313

NisanTedbirler kapsamında kapalı74 bin 458

MayısTedbirler kapsamında kapalı61 bin 634

Haziran16 bin 791150 bin 282

Temmuz80 bin 220370 bin 534

Toplam419 bin 905854 bin 449

Kapadokya'yı 7 ayda 854 bin turist gezdi
Kapadokya'yı 7 ayda 854 bin turist gezdi
Kapadokya'yı 7 ayda 854 bin turist gezdi
Kapadokya'yı 7 ayda 854 bin turist gezdi
Kapadokya'yı 7 ayda 854 bin turist gezdi

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Kapadokya, turist, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'yı 7 ayda 854 bin turist gezdi - Son Dakika


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