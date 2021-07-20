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Kapadokya'yı gezen "Örümcek Adam" turistlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Kapadokya'yı gezen "Örümcek Adam" turistlerin ilgi odağı oldu

20.07.2021 11:24
Kapadokya'yı gezen

"Örümcek Adam" kostümüyle gönüllü olarak yaptığı sokak gösterileri ve etkinliklerle tanınan Burak Soylu, yaz döneminde Türkiye'nin çeşitli turizm merkezlerini geziyor.

"Örümcek Adam" kostümüyle gönüllü olarak yaptığı sokak gösterileri ve etkinliklerle tanınan Burak Soylu, yaz döneminde Türkiye'nin çeşitli turizm merkezlerini geziyor.

Kurban Bayramı tatili için Kapadokya'ya gelen "Örümcek Adam", sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne havalanan sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada görsel şovlarıyla ilginç görüntü oluşturdu.

"Örümcek Adam" kostümlü Soylu, bölgede gezinti yapan yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Burak Soylu, AA muhabirine, daha önce Antalya, İzmir, Trabzon ve Ankara'da gönüllü olarak yaptığı gösterilere Kapadokya ile devam ettiğini, imkan buldukça farklı turistik merkezleri ziyaret ederek tanıtıma katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Küçük yaşlardan itibaren kurgusal kahraman "Örümcek Adam"a hayranlık duyduğunu, onun dans ve hareketlerini yaparak dikkati çektiğini kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Örümcek Adam her zaman doğruyu savunduğu için bu karakter beni çok etkiledi. Fiziken de uygun olduğum için bu kostümle dolaşıyorum. Genelde insanlar 'Örümcek Adam'ı çocukken çok seviyor ama büyüdüklerinde bu karakteri çocukça bulmaya başlıyor. Ben karakterin iyi yönlerini kendi vücudumda yaşatarak göstermek istedim. Bu kostümü giymeden ölmek istemedim. Turistlerin ilgisi çok iyi. Türkiye'de bu tür çılgın şeylerin olduğunu göstermiş oluyorum. Daha önce farklı yerlerde fotoğraf çektirdim ama 'Örümcek Adam'a Kapadokya'nın doğal yapısı çok daha uyumlu oldu. Türkiye'nin farklı yerlerini geziyor ve gönüllü turizm elçisi olarak çektirdiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımda paylaşırken turistler de benimle olan fotoğraflarını paylaşıyor. Hem ülkemizin tarihi yerlerini tanıtmış oluyor ve hem de dışarıdaki insanlara bu alanları göstermiş oluyoruz."

Peribacaları arasında gezinti yapan Yunan turist Anastasia Karakis de filmlerde gördüğü hayali kahraman ile fantastik bir manzara sunan Kapadokya'da karşılaşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

İspanyol turist Jodia Fidal ise ilk defa geldiği Kapadokya'da, kız arkadaşına evlilik teklif ettiğini, bu sırada 'Örümce Adam' ile karşılaşmanın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Kurgusal kahramanı sevdiğini dile getiren Fidal, "Kapadokya'ya birlikte geldiğim kız arkadaşıma evlilik teklif ettim. Hayatımıza yeni bir başlangıç yapmak için Kapadokya muhteşem bir yer ve burada 'Örümcek Adam' ile karşılaşmam ise ayrı bir sürpriz oldu." şeklinde konuştu.

Bayram tatilini bölgede geçirenlerden Ümit Güleviz de 5 yaşındaki oğlunun hayranlık duyduğu karakterle karşılaşmaktan dolayı ailece mutlu olduklarını anlattı.

Çocukları Deniz Güleviz'in "Örümcek Adam"ın yanından ayrılmak istemediğini ve fotoğrafını çektiklerini belirten Ümit Güleviz, "Oğlum 'Örümce Adam'ı gördüğünde çok mutlu oldu. Onun mutluluğu bizim için her şeye değer. Bizim için de keyifli oldu." diye konuştu.

Kapadokya'yı gezen Örümcek Adam turistlerin ilgi odağı oldu
Kapadokya'yı gezen Örümcek Adam turistlerin ilgi odağı oldu
Kapadokya'yı gezen Örümcek Adam turistlerin ilgi odağı oldu
Kapadokya'yı gezen Örümcek Adam turistlerin ilgi odağı oldu
Kapadokya'yı gezen Örümcek Adam turistlerin ilgi odağı oldu

Burak Soylu, Kapadokya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'yı gezen 'Örümcek Adam' turistlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika


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