Karlar altındaki peribacaları görüntüsüyle mest etti - Son Dakika

Karlar altındaki peribacaları görüntüsüyle mest etti
16.01.2021 13:32
Karlar altındaki peribacaları görüntüsüyle mest etti Kapadokya'yı hiç böyle görmediniz Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi kar yağışının ardından oluşturduğu görüntüler ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Karlar altındaki peribacaları görüntüsüyle mest etti
Kapadokya'yı hiç böyle görmediniz
NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi kar yağışının ardından oluşturduğu görüntüler ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi kar yağışının ardından kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kapadokya'da dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde peribacalarının karlarla kaplı görüntüsü havadan görüntülendi.
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