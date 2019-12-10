Son Dakika Haberleri: Kapadokya'yı kasım ayında 370 bin turist gezdi
Son Dakika Güncel Kapadokya'yı kasım ayında 370 bin turist gezdi - Son Dakika

Kapadokya'yı kasım ayında 370 bin turist gezdi

7 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, kasım ayında 370 bin 482 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Kapadokya'yı kasım ayında 370 bin turist gezdi, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, kasım ayında 370 bin 482 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri ve yer altı kent yerleşimleriyle Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, geçen ay 83 bin 792'si müze kartlı olmak üzere 370 bin 482 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kasım ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında, 124 bin 436 kişinin ziyaret ettiği Zelve Ören Yeri geldi.

Listede ikinci sırada 107 bin 36 turistin gezdiği Göreme Açık Hava Müzesi, üçüncü sırada ise 48 bin 223 ziyaretçi sayısı ile Kaymaklı Yeraltı Şehri yer aldı.

Bölgeyi geçen yılın aynı döneminde 203 bin 905 turist ziyaret etmişti.

Kapadokya, Türkiye, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin yerli otomobil özleminde sona gelindi! Erdoğan test sürüşü yapacak
ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Türkiye'ye yaptırım tavsiyesi Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için BM'ye başvurdu Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:31:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'yı kasım ayında 370 bin turist gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]