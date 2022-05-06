Kapadokya'yı nisan ayında 247 bin 459 turist gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya'yı nisan ayında 247 bin 459 turist gezdi

06.05.2022 13:45
Kapadokya'yı nisan ayında 247 bin 459 turist gezdi

Türkiye'nin, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini nisan ayında 247 bin 459 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Türkiye'nin, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini nisan ayında 247 bin 459 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğince paylaşılan ziyaretçi istatistiğine göre, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseler ile yeraltı şehirlerine geçen ay 70 bin 569'u müze kartlı olmak üzere 247 bin 459 yerli ve yabancı turist giriş yaptı.

Nisan ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında 73 bin 717 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi geldi.

Listede ikinci sırada, 66 bin 843 turistin gezdiği Zelve Ören Yeri, üçüncü sırada ise 36 bin 798 ziyaretçi sayısı ile Kaymaklı Yeraltı Şehri yer aldı.

YORUMLAR
500
Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi

Kapadokya, turist, Nisan, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'yı nisan ayında 247 bin 459 turist gezdi - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
19:07 Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 20:07:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'yı nisan ayında 247 bin 459 turist gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement