Kapadokya'yı Şubat ayında 106 bin 21 turist ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapadokya'yı Şubat ayında 106 bin 21 turist ziyaret etti - Son Dakika

Kapadokya'yı Şubat ayında 106 bin 21 turist ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Şubat ayında 106 bin 21 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, geçen yıl Şubat ayına göre ziyaretçi sayısında yüzde 18 oranında düşüş yaşandı.

Kapadokya'yı Şubat ayında 106 bin 21 turist ziyaret etti, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Şubat ayında 106 bin 21 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, geçen yıl Şubat ayına göre ziyaretçi sayısında yüzde 18 oranında düşüş yaşandı.


Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Şubat ayında 106 bin 21 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 106 bin 21 turist ziyaret etti. Turistlerden 38 bin 52'si Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ederken, 19 bin 972'si Zelve Ören yerini, 17 bin 355'i Kaymaklı yer altı şehrini, 15 bin 752'si ise Derinkuyu yer altı şehrini ziyaret etti.


Kapadokya bölgesini 2019 Şubat ayında ise 128 bin 955 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:38 Kaynak: İHA
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