Kapadokya'yı temmuz ayında 393 bin 728 turist gezdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, temmuz ayında 393 bin 728 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, temmuz ayında 393 bin 728 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri ve yer altı kent yerleşimleriyle Türkiye'nin en önemli doğa ve kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, geçen ay 68 bin 258'i müze kartlı olmak üzere 393 bin 728 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Temmuz ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında, 135 bin 484 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi geldi.

Listede ikinci sırada, 61 bin 2 turistin gezdiği Kaymaklı Yeraltı Şehri, üçüncü sırada ise 50 bin 701 ziyaretçiyle Derinkuyu Yeraltı Şehri yer aldı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yıl temmuz ayında 309 bin 850 turist ziyaret etmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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