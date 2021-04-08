Kapadokya yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 200 bin turist ağırladı - Son Dakika

Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri, bu yılın ilk çeyreğinde 197 bin 541 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Peribacaları, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseleri, yer altı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinlikleriyle dünyanın dört bir tarafından seyahat tutkunlarını cezbeden Kapadokya'yı ocakta 42 bin 560, şubatta 50 bin 668, martta ise 104 bin 313 turist gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaret 61 bin 772 kişiyle Göreme Açık Hava Müzesi'ne gerçekleştirildi. Zelve Ören Yeri'ne 58 bin 953, Kaymaklı Yer Altı Şehri'ne ise 37 bin 177 turist ziyarette bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için bazı alanlara belirli sayıda ziyaretçi kabul edilen bölgedeki turizmciler, yaz aylarında yerli turistlerin yanı sıra çeşitli ülkelerden gelecek konukları ağırlamak için gün sayıyor.

Turizmciler gelecek aylardan umutlu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Üyesi İsmail Sucu, AA muhabirine, salgınla mücadelenin başladığı 2020'de 992 bin 620 turistin konuk edildiği bölgeye, bu yıl daha çok sayıda kişinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Gelecek aylar için ön rezervasyon oranlarının mutluluk verici olduğunu belirten Sucu, şöyle konuştu:

"Bölgemizde Türkiye'nin en önemli turizm dinamiklerini yakalayacağımızı düşünüyorum. Kapadokya'da turizmi haziran öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabiliriz. Hazirana kadar iç turizm hareketliliği olacağını düşünüyorum. Yılın ikinci yarısının ise 2020'den çok daha iyi olacağını ve bu yıl 2 milyona yakın turistin bölgemize geleceğini tahmin ediyoruz. Yerli turistlerin yanı sıra Ukrayna ve Rus pazarında Kapadokya'nın önemli bir yeri olacaktır. Gelecek yıllarda salgının seyri olumlu yönde değişirse insanlar çok sıkıldığı için Kapadokya'da 4-5 milyon turist ağırlanacaktır ve bölgede yer kalmayacaktır."

Turizm Otel Yöneticiler Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir de bölge turizmin ramazanda durağanlık yaşayacağını ancak mayıs sonu itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalarında esneklik gösterilmesi halinde yerli ve yabancı turist hareketliliğin görüleceğini ifade etti.