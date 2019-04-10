Son Dakika Haberleri: Kapağı Açık Bırakılan Çamaşır Suyunu İçti

Kapağı Açık Bırakılan Çamaşır Suyunu İçti

1 saat önce

Kapağı açık bırakılan çamaşır suyunu içtiBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda çamaşır suyu içen 2,5 yaşındaki minik Erva, hastanelik oldu.

Kapağı açık bırakılan çamaşır suyunu içti

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda çamaşır suyu içen 2,5 yaşındaki minik Erva, hastanelik oldu. İnegöl devlet hastanesinde yapılan tedavinin ardından Bursa'ya sevk edildi.
Alınan bilgilere göre olay Huzur Mahallesinde meydana geldi. Menteş çiftinin çocukları Erva Menteş evde kapağı açık unutulan çamaşır suyunu su sanıp içti. Minik çocuk bir süre sonra fenalaşınca ailesi tarafından özel bir araçla inegöl devlet hastanesi kaldırıldı. Burada midesi yıkanan çocuk bir süre sonra Bursa'ya sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:15 Kaynak: İHA
Menteş, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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