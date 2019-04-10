Kapağı Açık Bırakılan Çamaşır Suyunu İçti
1 saat önce
Kapağı açık bırakılan çamaşır suyunu içtiBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda çamaşır suyu içen 2,5 yaşındaki minik Erva, hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:15 Kaynak: İHA
Kapağı açık bırakılan çamaşır suyunu içti
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
İlçesinde meydana gelen olayda çamaşır suyu içen 2,5 yaşındaki minik Erva, hastanelik oldu. İnegöl devlet hastanesinde yapılan tedavinin ardından Bursa'ya sevk edildi.
Alınan bilgilere göre olay Huzur
Mahallesinde meydana geldi. Menteş
çiftinin çocukları Erva Menteş evde kapağı açık unutulan çamaşır suyunu su sanıp içti. Minik çocuk bir süre sonra fenalaşınca ailesi tarafından özel bir araçla inegöl devlet hastanesi kaldırıldı. Burada midesi yıkanan çocuk bir süre sonra Bursa'ya sevk edildi.
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