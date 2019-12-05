Son Dakika Haberleri: Kapağı açılan kamyonet kasasından 300 kilogram zeytin yola saçıldı
Son Dakika Güncel Kapağı açılan kamyonet kasasından 300 kilogram zeytin yola saçıldı - Son Dakika

Kapağı açılan kamyonet kasasından 300 kilogram zeytin yola saçıldı

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kapağı açılınca 300 kilogram zeytin yola saçıldı.

Kapağı açılan kamyonet kasasından 300 kilogram zeytin yola saçıldı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kapağı açılınca 300 kilogram zeytin yola saçıldı.

Sahil Yolu'nda Hasan U. idaresindeki 34 KJ 4335 plakalı kamyonette yüklü zeytin selelerinden 18'i, kapağın açılması sonucu etrafa dağıldı.

Selelerden yola saçılan 300 kilogram zeytin, vatandaşların yardımıyla toplanıp yeniden kamyonete yüklendi.

Sahil Yolu, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:16 Kaynak: AA
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