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Kapağı açılan kamyonet kasasından 300 kilogram zeytin yola saçıldı
6 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kapağı açılınca 300 kilogram zeytin yola saçıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:16 Kaynak: AA
Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kapağı açılınca 300 kilogram zeytin yola saçıldı.
Sahil Yolu'nda Hasan U. idaresindeki 34 KJ 4335 plakalı kamyonette yüklü zeytin selelerinden 18'i, kapağın açılması sonucu etrafa dağıldı.
Selelerden yola saçılan 300 kilogram zeytin, vatandaşların yardımıyla toplanıp yeniden kamyonete yüklendi.
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