Son Dakika Haberleri: Kapağı Açılan Tır Dorsesindeki 1 Ton Portakal Yola Saçıldı

Kapağı Açılan Tır Dorsesindeki 1 Ton Portakal Yola Saçıldı

1 saat önce

Burdur'da portakal yüklü tırın dorsesinin sağ kapağı açılması sonucu yaklaşık bir ton portakal yola saçıldı.

Kapağı Açılan Tır Dorsesindeki 1 Ton Portakal Yola Saçıldı, System.String[]
Burdur'da portakal yüklü tırın dorsesinin sağ kapağı açılması sonucu yaklaşık bir ton portakal yola saçıldı.

Alınan bilgiye göre, Ç.G. (38) idaresindeki 26 ZB 149 plakalı tırın dorsesinin sağ kapağı, Fethiye-Burdur karayolu Kuruçay mevkisinde açıldı.

Dorsedeki yaklaşık bir ton portakal, yola döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemleri alınan yolda, trafik akışı tek şeritten verildi.

Karayolları ekiplerinin dökülen portakalları yoldan temizlemesinden sonra trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:40 Kaynak: AA

Kuruçay, Fethiye, Burdur, Güncel
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