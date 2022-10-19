Yük boşaltırken kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Yük boşaltırken kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu: 1 yaralı

19.10.2022 19:52

Yük boşaltırken kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu: 1 yaralı Zonguldak-Ankara yolunda yol çalışması sırasında hafriyat kamyonunun kapağı açılmayınca dereye uçtu.

Yük boşaltırken kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak- Ankara yolunda yol çalışması sırasında hafriyat kamyonunun kapağı açılmayınca dereye uçtu. Kazada Oktay Kabacalı isimli sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolunda meydana geldi. İddiaya göre 06 BM 4454 plakalı Mercedes kamyonet sürücüsü Oktay Kabacalı, karayolu çalışması sırasında yük boşaltırken, kamyonetle beraber dereye uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine AFAD ekipleri yaralı sürücü Oktay Kabacalı'yı kamyonetten kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Oktay Kabacalı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yük boşaltırken kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yük boşaltırken kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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