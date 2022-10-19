Yük boşaltırken kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu: 1 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak- Ankara yolunda yol çalışması sırasında hafriyat kamyonunun kapağı açılmayınca dereye uçtu. Kazada Oktay Kabacalı isimli sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolunda meydana geldi. İddiaya göre 06 BM 4454 plakalı Mercedes kamyonet sürücüsü Oktay Kabacalı, karayolu çalışması sırasında yük boşaltırken, kamyonetle beraber dereye uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine AFAD ekipleri yaralı sürücü Oktay Kabacalı'yı kamyonetten kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Oktay Kabacalı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Yük boşaltırken kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika