Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolunda meydana geldi. İddiaya göre 06 BM 4454 plakalı Mercedes kamyonet sürücüsü Oktay Kabacalı, karayolu çalışması sırasında yük boşaltırken, kamyonetle beraber dereye uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine AFAD ekipleri yaralı sürücü Oktay Kabacalı'yı kamyonetten kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Oktay Kabacalı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA

Zonguldak, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yük boşaltırken kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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