Son Dakika Haberleri: Kapağı Bulunmayan Rögar Tehlike Saçıyor

Kapağı Bulunmayan Rögar Tehlike Saçıyor

38 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kapağı olmayan rögar tehlike oluşturuyor.

Kapağı Bulunmayan Rögar Tehlike Saçıyor, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kapağı olmayan rögar tehlike oluşturuyor.

İlçenin Güngör Mahallesi'ndeki caddede bulunan rögarın açık olması hem sürücüler için, hem de mahalleliler için tehlike saçıyor. Kar yığınlarının da kuyuyu adeta gizli bir tuzağa dönüştürdüğünü belirten mahalleliler, yetkililere rögarın kapatılması için talepte bulundu.

Mehmet Tahir Tumur isimli vatandaş, rögarın bir haftadır açık olduğunu belirterek, "Rögar yaklaşık 2 metre derinliğindedir. Buradan çocuklar, kadın ve araçlar geçiyor. Teker izlerinden de anlaşıldığı gibi rögarı tamamen teğet geçiyorlar. Herhangi bir sıkıntıya neden olmadan rögar kapağının takılmasını istiyoruz" dedi.

Yüksekova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise, tespit edilen kapaksız rögarlar için çalışma başlatıldığını ve gerekli kapakların takılacağını söylediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:16 Kaynak: İHA

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