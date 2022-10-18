Son dakika haberi! KAPAĞI KIRIK FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ NAZ GÜL ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi! KAPAĞI KIRIK FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ NAZ GÜL ÖLDÜ

18.10.2022 15:52

Son dakika haberler... ADANA'nın Kozan ilçesinde sokakta oynarken kapağı kırık foseptiğe düşen Naz Gül Akduman (4), hayatını kaybetti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde sokakta oynarken kapağı kırık foseptiğe düşen Naz Gül Akduman (4), hayatını kaybetti.

Kozan'da bugün saat 12.30 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oynayan Naz Gül Akduman, ortadan kayboldu. Durumu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Naz Gül'ün arkadaşları, kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine aile polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Vidanjörle boşaltılan foseptiğe giren ekipler, Naz Gül'ün cansız bedenine ulaştı.

Naz Gül Akduman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başladı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KAPAĞI KIRIK FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ NAZ GÜL ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KAPAĞI KIRIK FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ NAZ GÜL ÖLDÜ - Son Dakika
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