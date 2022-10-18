İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Vidanjörle boşaltılan foseptiğe giren ekipler, Naz Gül'ün cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: DHA

Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! KAPAĞI KIRIK FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ NAZ GÜL ÖLDÜ - Son Dakika

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