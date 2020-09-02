Bursa'da Boğazköy barajındaki suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda balık telef oldu.
Her yıl bu aylarda Boğazköy barajında elektrik üretimi durdurularak barajın kapakları açılıp su tarım alanları için kullanıyor. Suların aninden çekilmesiyle balık ölümleri de yaşanıyor. Su seviyesinin düşmesiyle çok sayıda balık öldü. Ölen balıklar kıyılara vurdu. Balık ölümlerinin suların azalması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 10:58 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kapaklar açıldı, susuz kalan balıklar ölmeye başladı - Son Dakika