Kapakları topladılar, tekerlekli sandalyeyi aldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapakları topladılar, tekerlekli sandalyeyi aldılar - Son Dakika

Kapakları topladılar, tekerlekli sandalyeyi aldılar

7 saat önce

Yenice İsmetpaşa İlk ve Ortaokulu'nun "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında engelli bireylere destek olmak amacıyla başlattığı "Mavi Kapak" toplama kampanyasında ilk sandalyesini alarak, ihtiyaç sahibi öğrenci velilere verilmesini sağladı.

Kapakları topladılar, tekerlekli sandalyeyi aldılar, System.String[]

Yenice İsmetpaşa İlk ve Ortaokulu'nun "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında engelli bireylere destek olmak amacıyla başlattığı "Mavi Kapak" toplama kampanyasında ilk sandalyesini alarak, ihtiyaç sahibi öğrenci velilere verilmesini sağladı.


İsmetpaşa İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri toplanan kapaklar Karabük Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sevim Karaman Karadayı ve yönetim kurulu üyelerine teslim edilerek tekerlekli sandalye alındı.


İsmetpaşa İlk ve Ortaokulu Müdürü Ferdi Kurt, "Öncelikle kampanyamıza başından beri desteğini esirgemeyen İsmetpaşa Mahallesi Muhtarımız Elvan Karakaş'a, İsmetpaşa Mahallesi Güzelleştirme, Geliştirme, Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ozgur Toprakli' ya ; mahalle halkımıza, heyecanla her gün kapaklarını getiren sevgili öğrencilerimize, bizleri yalnız bırakmayan değerli velilerimize teşekkür ederiz. Önümüzdeki süreçte de kampanyamız devam edecek olup, kampanyamızla topladığımız mavi kapaklarla tekerlekli sandalye almak isteyen engelli bireylere katkı sağlayamaya devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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