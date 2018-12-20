Son Dakika Haberleri: Kapakların Çöp Değil, Umut Olması İçin Seferber Oldular

Kapakların Çöp Değil, Umut Olması İçin Seferber Oldular

3 saat önce

Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin plastik kapak toplayıp engelli bireylere tekerlekli sandalye temin amacıyla başlattıkları 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyasına ilçe halkı büyük destek veriyor.

Kapakların Çöp Değil, Umut Olması İçin Seferber Oldular, System.String[]
Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin plastik kapak toplayıp engelli bireylere tekerlekli sandalye temin amacıyla başlattıkları 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyasına ilçe halkı büyük destek veriyor.

Okulun Çevre Koruma Kulübü öğrencileri, öğretmenleri Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde başlattıkları "Kapaklar Çöp Değil Umut Olsun" adlı toplum hizmetine okul öğrencilerinin yanı sıra ilçedeki her kesiminden destekler sürüyor.

Kampanyaya ilçe halkının büyük destek verdiğini söyleyen Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen," Kampanya kapsamında kapak toplama kutusu bıraktığımız Yenidoğan Mahallesi esnaflarından Ayşe Türkdoğan ve Şehitler Mahallesi esnaflarından Hüseyin Arlı bırakılan kutuların kapakla dolmasını sağladılar. Ayrıca Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğrencileri de sınıflarında bulunan kutuları ilk dolmasını sağlayanlar arasında yer aldı. İlçemizin diğer okullarından da toplanan kapaklar okulumuza iletilmektedir. Kocaman yürekleri ile kampanyaya destek olan öğrencilere, ilçemiz esnafına ve katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu kampanya sayesinde hem plastik kapakları toplayıp çevreyi temizliyoruz, hem de ihtiyaç sahibi engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye temin ederek özgürlüğüne kavuşturmuş oluyoruz" dedi.

Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, "Hisarcık halkının kampanyamıza gösterdiği ilgi bizleri memnun etmiştir. Desteklerinden dolayı tüm ilçemiz halkına teşekkür ediyoruz. Kampanyamız 30 Mayıs 2019 tarihine kadar sürecek" diye konuştu.(MA-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:35 Kaynak: İHA

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