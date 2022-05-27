Kapaklı 360 derece panoramik fotoğraflama ile kayıt altına alınıyor - Son Dakika
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Kapaklı 360 derece panoramik fotoğraflama ile kayıt altına alınıyor

27.05.2022 08:53
Kapaklı 360 derece panoramik fotoğraflama ile kayıt altına alınıyor

Kapaklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ilçenin yol ağı ve imar planları, 360 derece panoramik fotoğraflama ile kaydediliyor.

Kapaklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ilçenin yol ağı ve imar planları, 360 derece panoramik fotoğraflama ile kaydediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kapaklı Belediyesi, yenilikçi ve teknolojik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ilçenin tüm sokakları panoramik fotoğraflama ile kayıt altına alınıyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Çetin, alınan 360 derece görüntü ile daha verimli planlama yapılacağını belirtti.

Çetin, şunları kaydetti:

"Bu çalışma sayesinde personelimiz hangi sokakta, hangi caddede, ne kadar genişlikte yolumuz var, kaldırım genişliğinden, bordür taşların genişliğine kadar hepsini internet ortamında görebilecek. Sokaklarımızdaki tabelaların ebatlarını dahi bu sistemle görebileceğiz. Bu sistemi imar ile entegre ederek ilgili parsellerin imar durumu ile ilgili verilerin çalışmasını sahaya inmeden planlanmasını sağlayacak."

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Kaynak: AA

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