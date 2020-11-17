Kapaklı Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Kapaklı Belediyesince cadde ve sokakların modern ve konforlu bir görünüme kavuşması için yürütülen sıcak asfalt, kaldırım, bordür ve parke taşı yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Fatih Mahallesi 85, 76, 81, 87 ve 74'üncü sokaklar ile Pınarça Mahallesi Remzi Garip Konutları mevkisinde parke taş yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları yapıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, vatandaşlara daha kaliteli ulaşım hizmeti sunmak ve yolları güvenli hale getirmek amacıyla kentin dört bir noktasında sıcak asfalt, kaldırım, bordür ve parke taş yol yapım çalışmaları yapıldığını anlatarak, "Merkez ve uzak mahalleler ayırt etmeden sürdürdüğümüz çalışmalar ile kentimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz." dedi.