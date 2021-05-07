Kapaklı Belediyesi çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi yardımı yaptı - Son Dakika

Kapaklı Belediyesi, gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastaları için glutensiz gıda paketi desteği sağlıyor.

Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen çalışma kapsamında glutensiz gıda çeşidi bulunan paketler, Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve ekipler tarafından hasta ve hasta yakınlarına ulaştırıldı.

Çetin, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik kapsamında yardımların devam ettiğini belirterek, "Çölyak hastalarımız hayatın bir gerçeği ve kendilerine dağıttığımız bu gıda paketlerindeki ürünlerin temini zor ve maliyetli. İlçemizdeki çölyak hastalarımıza olan desteğimizi her ay düzenli olarak sürdüreceğiz." dedi.

Hasta ve hasta yakınları ise Kapaklı Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Çetin ve ekiplere teşekkür etti.